Tudor’un tercihi: Galatasaray’ın yarın Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna Bruma alınmadı

Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın deplasmanda Rizespor’la karşılaşacak Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Portekizli oyuncu Bruma’yı herhangi bir sakatlığı bulunmamasına karşın kadroya almadı.

‘Kadro tercihi tamamen bana ait’

Bu tercihi hakkında Cumhuriyet’e konuşan Hırvat teknik direktör, şunları söyledi: “Kadro tercihi tamamen bana ait. Şu anda tüm konsantrasyonumuz Rizespor maçına yoğunlaşmış durumda. Rizespor maçından sonra basın toplantısında her türlü soruyu bana sorabilirsiniz, hepsine açıklıkla cevap verebilirim.”

Sarı-kırmızılılarda Bruma ile birlikte sakatlıkları bulunan Sneijder, Eren, Hakan Balta ve Carole de Rize’ye götürülmedi.