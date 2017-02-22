Tudor’u Fenerbahçe’nin ‘elinden kapıp’ Galatasaray’a getiren Sabah’a yalanlama: Okuyucuları aldatan masabaşı haberi 

Galatasaray’ın takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un, sarı-kırmızılı kulübe imza atmadan önce Fenerbahçe’yle prensipte anlaştığını öne süren Sabah’ın bu haberine sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.



Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ‘Prensipte Samandıra, jet hızıyla Florya’ başlıklı haberin tüm içeriğiyle ‘yalan’ olduğu savunuldu.

‘Masabaşında üretilen manipülatif bir haber’

Fenerbahçe’nin Tudor’la herhangi bir görüşme yapmadığı, dolayısıyla prensip anlaşmasına varılmasının söz konusu olmadığı belirtien açıklamada, “Gerçeği yansıtmayan ve masabaşında üretilen bu tür manipülatif, okuyucularını aldatan yalan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz” dendi.