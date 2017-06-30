Tudor’dan üç isme kesik: Sneijder, De Jong ve Balta kamp kadrosunda yok 

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Wesley Sneijder, Nigel de Jong ve Hakan Balta’yı Slovakya kampı kadrosuna almadı.
Sarı-kırmızılı takım, 2017/18 sezonu hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampı için Slovakya’nın Bratislava kentine gitti.
Bratislava’dan karayoluyla geçtiği Samorin’de çalışmalarını sürdürecek Galatasaray’ın 27 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Fernando Muslera, Cenk Gönen, Eray İşcan, İsmail Çipe, Martin Linnes, Luis Cavanda, Semih Kaya, Koray Günter, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Maicon Roque, Lionel Carole, Tarık Çamdal, Ozan Kabak, Samed Karnuçu, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Recep Gül, Yunus Akgün, Emrah Başsan, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok.