Tudor’dan gazetecilere: ‘Şeytani’ Galatasaray ‘mağrur’ Karabükspor’a karşı hikayesine atlamalarını anlayabiliyorum

Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, Karabükspor’dan ayrılıp sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği sürece dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Bir gün içinde anlaştım ve imzayı attım’

Galatasaray dergisine verdiği röportajda, “Her şey çok hızlı gelişti” diyen Tudor, şöyle devam etti: “Galatasaray’a gelmeden önce uzun süre gazetelerde haberler çıktığını biliyorum. Fakat kulüpten ne bana ne de menajerime herhangi bir talep gelmemişti. Hiçbir bağlantı olmadı. Bir gün içinde anlaştım ve imzayı attım. Olmuş gibi aktarılan tüm hikayeler aslında gerçekleşmedi. Tüm bu ‘saygı’ konusunda çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Biliyorum ki bu tip hikayeler gazeteler için çok güzel… Dışarıdan bakan gazetecilerin ‘büyük ve ‘şeytani’ Galatasaray, ‘küçük ama mağrur’ Karabükspor’a karşı hikayesine atlamalarını anlayabiliyorum. Fakat gerçekler bunu yansıtmıyor.”

‘İdeal bir zaman değildi ama Galatasaray’a ‘Hayır’ diyemezdim’

Hayatta verilen her kararın altında bir risk yattığını dile getiren Hırvat teknik direktör, şunları söyledi: “Cesur olup bunları bir meydan okuma olarak görmeniz gerekiyor. İdeal bir zaman değildi fakat Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa ‘Hayır’ diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife ‘Hayır’ diyemezler. Çevrenize baktığınızda her takımın problemleri var. Barcelona’da Luis Enrique ayrılıyor, Real Madrid tartışılıyor… Sadece bizim problemlerimiz var diye düşünecek lükse sahip değiliz. Hazır olmalı, problemleri tespit etmeli ve çözmek için kafa yormaya başlamalısınız.”

‘Futbolda böyle bir şey yok’

Galibiyetin amaç değil sonuç olması gerektiğini belirten Tudor, oyuncuların üzerindeki formanın maçı kazanmaya yetmeyeceğini savundu: “Sadece Galatasaray olduğumuz için maç kazanamayız. Futbolda böyle bir şey yok. Çalışmanız, koşmanız, mücadele etmeniz ve savaşmanız gerekiyor. Üstünüzdeki forma ne kadar büyük olursa olsun emek harcamadan maç kazanamazsınız. Futbolcuların sürekli olarak ‘Kazanmalıyım, kazanmalıyım…’ diye düşünüp kendilerine stres yaratmalarına gerek yok. Tabii ki de kazanmak zorundasınız. Bunun üstüne kafa yormaya gerek yok. Kendi kendilerine düşünmeleri gereken şey; nasıl iyi performans göstermeleri, antrenmanda yaptıklarını nasıl sahaya yansıtacakları, koşmaları, taktiksel olarak yapmaları gerekenler, agresif olmaları… Bütün bunları yaparsak galibiyet amaç değil sonuç olacaktır. Sadece kazanmak istiyorsunuz diye maç kazanamazsınız. Bu tamamen saçmalık…”