Tudor’a göre sakatlıklar idman değil maçla ilgili: Oyuncularım varolandan fazlasını vermeye çalışıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımda peş peşe yaşanan sakatlıkların uyguladığı antrenman programından kaynaklanmadığını savundu.

‘Oyuncularımı adapte etmeye çalışıyorum’

Bein Sports’a konuşan Tudor, “Son dönemde birçok kas sakatlığı yaşıyorsunuz. Sizce fazla yükleme mi var?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bu cevaplaması çok zor bir soru. Her zaman birçok farklı noktası vardır. Ben kendi tarafımdan bakacağım. Herkes, ‘Hoca geldi. Çok sert idmanlar yaptırıyor. Ayakta kalan oynuyor’ diyor. Hayır, değil. Benden önce nasıl idman yaptıklarını biliyorum. Buna adapte etmeye çalışıyorum oyuncuları. Şu anda Karabükspor’daki idmanların yüzde 16-17’sini yaptırıyorum oyuncularıma. Yavaş yavaş geçmemiz lazım. Çalışmanız, oyuncularınıza tam olarak fikirlerinizi anlatmanız lazım.”

‘İdman değil maçla ilgili’

Florya tesislerindeki antrenman sahasının zeminiyle ilgili sorun yaşadıklarını dile getiren Hırvat teknik direktör, şöyle devam etti: “Bazı sakatlıklar önceden olmuştu. Benim fikrim şu; oyuncular yapmak istiyor. Maça geliyor ve istiyorlar. Bu idman değil maçla alakalı. Oyuncular onlardan ne istediğimi biliyor, fedakarlık yapıyor. Poldi ileri gidiyor, geri geliyor. Yasin ileri gidiyor, geri geliyor. Selçuk aynı şekilde. İki üç sakatlığın sebebi bu da olabilir. Antalya maçından sonra sert idmanlar programlamadım. Ben bu kadar hafif idman yaptırsam bile iki üç sakatlık burada oldu. Çünkü maç içimde varolandan daha fazlasını vermeye çalışıyor oyuncularım. Dört savunmacımız sakat. Trabzonspor maçında belki de ben oynamalıyım, bilmiyorum. Daha önce hiç dört savunmacının aynı anda sakat olduğunu görmemiştim.”

‘Koşmak zorundasınız’

Tudor, görevi devraldığı Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink’in oynattığı futbolla kendi oyun felsefesi arasındaki farklılıklara dair bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Benim felsefem çok fazla koşmayı barındırıyor. Koşmak zorundasınız. Hep koşarsınız ama yoğun koşmanız lazım. Koşu kalitesi de önemli. Topu kaybettiğimizde hemen kazanmak istiyoruz. Oyun felsefemin bir parçası bu. Bazı şeyler ideğiştirmek istiyoruz ama kolay değil. Çok fazla topla oynuyoruz. Çok fazla pas yapıyoruz ve koşmuyoruz. Son yedi ayda oyuncular pas odaklı bir oyun oynamaya çalışıyorlardı. Benim felsefemdeyse; pas ver ve koş. Ben her oyuncunun koşmasını istiyorum. Eski felsefede ‘pas pas pas’ yapmaya alışmış oyuncularım. Şimdi ben onların pas alıp koşmasını istiyorum. Diğer felsefenin kötü olduğunu düşünmüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama ben topsuz koşuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki geriden oyunu kurarak kontrol etmek istiyorum. Sadece uzun toplar atarak koşmak istemiyorum. Geriden oyunu kurup koşarak gitmek istiyorum ama bu kolay değil. Bu uzun süreli bir felsefe. Ama oyuncuların bu felsefeyi anlama hızından çok memnunum.”