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Yaramazlara biraz batar!

TÜBİTAK ve TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Kocaeli başsavcılığınca ‘FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanması‘na yönelik yürütülen soruşturmada 14, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması’ kapsamında ise 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Soruşturmada bir binbaşı, bir yarbay, bir üsteğmen, iki teğmen, dört astsubay, bir uzman çavuş ve iki eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ekipler, yedisi görevde, ikisi meslekten ihraç edilen, bir emekli ve iki eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için bugün Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya’da operasyon düzenledi.

‘FETÖ’nün ‘TÜBİTAK yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturmada ise büfe telefonu, ankesörlü telefon, sabit hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için bu sabah Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

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