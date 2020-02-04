TÜBİTAK ve GATA’da ‘FETÖ’ operasyonu: 39 gözaltı

Ankara başsavcılığınca, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik yürütülen ‘FETÖ‘ soruşturması kapsamında 26’sı aktif görevde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 39’u gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TÜBİTAK bünyesindeki şüphelilerin ‘FETÖ‘nün mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

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İfade ve teşhis tutanakları doğrultusunda ‘FETÖ‘ ile irtibatları tespit edilen, dokuzu aktif görevde, altısı sözleşmesi feshedilerek kurumla ilişiği kesilen, biri istifa eden, beşi ihraç edilen ‘mahrem imam’ olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli iki ilde yapılan çalışmalarda şüphelilerden 16’sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

GATA’da 32 gözaltı kararı

‘FETÖ‘ ile irtibatları tespit edilen, 17’si aktif görevde (üç profesör, sekiz doçent, beş yardımcı doçent, bir doktor), dördü emekli (iki profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent), sekizi değişik hastanelerde görevli, ikisi istifa etmiş, biri geçici olarak görevden uzaklaştırılmış doktor olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara merkezli yedi ilde yapılan operasyonlarda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.