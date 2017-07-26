TÜBİTAK uzmanının oğlu roket yapıyormuş: Daha önce yüzlerce kez denedik

Antalya’daki evlerinde oğluyla birlikte deney yaptıkları sırada patlama meydana gelen TÜBİTAK uzmanı Tuncay Özışık kazanın oğlunun roket denemesinden kaynaklandığını söyledi.

Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’a konuşan Özışık, “Oğlum, amatör olarak Gözlem Şenliği’ni destekliyordu. Bu kapsamda iki yıldır gönüllü olarak roket çalışmaları yapıyordu. Patlama onun hazırlığı sırasında oldu” dedi.

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Aynı deneyi daha önce yüzlerce kez yaptıklarını söyleyen Özışık, şöyle devam etti: “Roketin kalkışları bitmişti. Perşembe şenlik başlıyor. Şenlikte ters bir şey olmasın diye küçük bir fırlatma denemesi yapacaktık. Bizim orada bir dere yatağı var. Oraya gitmek üzere balkonda kartuşları hazırlarken patlama oldu. Roketlerin itici malzemeleri yasal olarak kimyasal ürün satan dükkânlarda bulunabilen şeyler. Farklı malzemeler, basınçlı sıcak altında… Olay, bizim kontrolümüz dışında oldu. Bu bir öğrenci projesiydi. Benim uzmanlık alanım roketler değil. Ben astrofizikçiyim. Teleskoplarla astronomi çalışıyorum. Oğluma atölye kısmında yalnızca yardımcı oluyordum. Roket yapmak kendi ilgi alanıydı. Atölye çalışmaları da gönüllülük esasına dayanıyor.”

‘Kaldığımız yerden devam’

Özışık oğlunun sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Bende ufak birkaç dikişlik çizikler vardı. Altuğ’un ameliyatı bitti. Şu an yoğun bakımda ama hayati tehlikesi yok. Konuşuyor. Girdi, gördük. Şakalaştık. Ellerinde organ kayıpları var. Plastik cerrahiyle ilgili olması muhtemel kimi müdahalelerden sonra onun hastanede çıkması 15-20 günü bulacak. Ama bilinci yerinde. Vücudunda kırık çıkık yok.”

Hürriyet’in haberinde Altuğ Özışık’ın ellerini ve bir gözünü kaybettiği belirtildi.

Özışık, oğlunun üniversite eğitimi için Bilkent Elektrik Elektronik Bölümü’nü hedeflediğini ve bu bölüme hazırlanmaya devam edeceğini belirterek “Çok başarılı bir çocuk. Çok değişik projeleri vardı. Aklı yerinde, konuşuyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.