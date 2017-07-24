TÜBİTAK çalışanı evinde deney yaparken patlama meydana geldi, oğlunun elleri koptu

TÜBİTAK görevlisinin evinin balkonunda deney yaptığı sırada patlama meydana geldi, üç kişi yaralandı.

Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) çalışan 52 yaşındaki Tuncay Özışık, yaptığı çalışmaya evde de devam etti.

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Özışık, eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık’la Konyaaltı ilçesindeki evinin balkonunda akşam saatlerinde deneyini sürdürürken, sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde patlama meydana geldi.

Patlamada Tuncay Özışık ve Hatice Özışık hafif yaralanırken, 17 yaşındaki Altuğ Özışık’ın elleri koptu. Ses üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Durumu ağır olan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.