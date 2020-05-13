TÜBİTAK başkanı: Bazı aşılarda hayvan deneyine geçildi, müjdemiz olabilir

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Covid-19’a karşı ilaç ve aşı konusundaki gelişmelerde ‘haziranda bir müjdemiz olabilir‘ derken, bazı aşı çalışmalarında hayvan üzerinde deney safhasına geçildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Mandal, TÜBİTAK koordinasyonunda ‘Covid-19 Türkiye Platformu’nda yapılan aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri Gebze yerleşkesindeki Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde basın toplantısında açıkladı.

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’46 kuruluş çalışıyor’

TÜBİTAK’ın katkılarıyla toplam 17 ilaç ve aşı projesi yürütüldüğünü belirten profesör, ‘bu projelerde 29’u üniversiteler, sekizi özel sektör ve dokuzu da kamu Ar-Ge merkezleri olmak üzere 46 kuruluşun çalıştığını’ söyledi.

‘Haziranda müjde’

TÜBİTAK başkanı, çalışmalarda 260’tan fazla araştırmacının görev aldığını belirterek, şöyle devam etti: “Hastalık sürecinde olan vatandaşlarımızın tedavisine yönelik ilaç geliştirme konusuyla ilgili yaz aylarında kamuoyuyla iyi gelişmeleri paylaşacağımızı daha önce söylemiştik. İnşallah haziran ayında bu konuda kamuoyuna müjdeli haberlerimiz olabilecek.”

‘Erken aşamada sonuç’

Aşıya odaklanan sekiz proje olduğunu ve her birinin ayrı bir teknoloji kullandığını söyleyen Mandal, hedefleri şöyle açıkladı: “Buradaki hedefimiz de yıl sonu için klinik öncesi aşamanın tamamlanmasıydı ve bu amaca yönelik devam ediyoruz. Bu sekiz yöntemin bazılarında çok daha erken aşamada sonuç almayı planlıyoruz. Bunların birinde şu an hayvan deneyi aşamasına geldik. Yine diğer iki aşı teknolojisinde de bir-iki hafta içinde hayvan deneyleri aşamasına geleceğiz. Bunlar önemli aşamalar.”

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Bu sürecin uzun olduğunu hatırlatan profesör, şöyle devam etti: “Hayvan deneyleri çok uzun bir süreç ve değişik aşamalarda gerçekleştirecek. Şu an için başarılı noktasında net bir ifade kullanmak doğru olmaz ama en azından başarısız noktasını da söylemiyoruz. Bir sonraki aşamalara devam edeceğimiz şekilde hayvan deneylerimiz devam ediyor.”

Mandal, geçen ay corona virüsü için devam eden aşı çalışmasında, dokuz aylık zamanda klinik öncesi aşamanın tamamlanacağını ifade etmişti.