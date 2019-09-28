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Yaramazlara biraz batar!

TÜBİTAK: 17 yılda 217 deprem projesi desteklendi

TÜBİTAK, perşembe günü İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.8’lik deprem sonrasında, medyada ‘kurumu töhmet altında bırakan’ yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirerek, 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: TÜBİTAK

İki gündür medyada görüş bildirme fırsatı bulan bazı uzmanlar, TÜBİTAK dahil devlet kurumlarının deprem araştırmalarına yönelik projeleri yeteri kadar desteklemediği savunuyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür yorumlara karşılık “Yayın organlarında yorumcuların, 56 yıllık ulusal araştırma kuruluşumuz TÜBİTAK’ı töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlarına da üzüntüyle şahitlik ediyoruz” dendi.

Açıklamada şöyle devam edildi: “Bu kapsamda, 1999’a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 proje desteklenmiştir. 2006-2019 yılları arasında onaylanan projelere yaklaşık 110 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Marmara Bölgesi özelinde yürütülen TÜBİTAK projelerinin yüzde 34’ü ve kullandırılan bütçenin yüzde 38’i İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) verilmiştir.”

TÜBİTAK binaları depreme dayanıksız çıkmıştı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesindeki Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün faaliyetlerinin de hatırlatıldığı açıklamada, enstitünün, ülke genelinde 30’u Marmara Bölgesi’nde olmak üzere 55 sismolojik gözlem istasyonun bulunduğu aktarıldı.

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Son olarak, TÜBİTAK’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki yerleşkesinde bulunan yapıların depreme dayanıksız olduğu tespit edilince acil boşaltılması istenmişti.

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