Tüberküloz teşhisi: ‘Siya Siyabend’in kurucularından ‘Bizon Murat’ yoğun bakımda

Sokak müziğinin İstanbul’da en tanınan topluluklarından ‘Siya Siyabend’ grubunun kurucularından ‘Bizon Murat’ lakabıyla bilinen Murat Serhasi Toktaş, tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı.
Birgün’den Burak Abatay’ın haberine göre, Süreyya Paşa Hastanesi’ne kaldırılan ‘Bizon Murat’ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.
‘Bizon Murat’ için geçtiğimiz gün acil bir duyuruyla yoğun bakım doktoru aranmıştı.
1995 yılında kurulan grup, Fatih Akın’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Sound of İstanbul/Crossing The Bridge’ belgeselinde yer almıştı.
Belgeselden ‘Hayyam’: