Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tüberküloz teşhisi: ‘Siya Siyabend’in kurucularından ‘Bizon Murat’ yoğun bakımda

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Sokak müziğinin İstanbul’da en tanınan topluluklarından ‘Siya Siyabend’ grubunun kurucularından ‘Bizon Murat’ lakabıyla bilinen Murat Serhasi Toktaş, tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Birgün’den Burak Abatay’ın haberine göre, Süreyya Paşa Hastanesi’ne kaldırılan ‘Bizon Murat’ın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Reklam

‘Bizon Murat’ için geçtiğimiz gün acil bir duyuruyla yoğun bakım doktoru aranmıştı.

1995 yılında kurulan grup, Fatih Akın’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Sound of İstanbul/Crossing The Bridge’ belgeselinde yer almıştı.

Belgeselden ‘Hayyam’:

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

CHP’nin derdi tasası, ‘Böke ve Cihaner’ bildirisi…

Kılıçdaroğlu, ite kaka da olsa son bir şans elde etti. Bu güne dek yaptıklarını tekrar edip Erdoğan’ın, havuzun ve üç beş popüler gazetecinin belirlediği siyasi alan içinde kalmayı, ‘Aman bana hain filan derler’ saplantısı ve çaresizliğiyle AKP’nin kurallarıyla oynamayı kabul ederse, CHP ve memleket tarihine pek vahim geçer.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...