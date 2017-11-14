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TTK madenleri kurtuldu ancak diğer ocaklar için özelleştirme tehlikesi sürüyor

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Torba yasada Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait madenlerin özelleştirilmesinin önünü açacak maddeye ek yapıldı ancak kamuya ait diğer madenler için tehlike sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Binlerce madenci, torba yasada TTK’ya ait ocakların özelleştirilmesinin önünü açan maddeyi madenlere kendilerini kilitleyerek protesto etmiş, bir günün ardından özelleştirmenin olmayacağı sözü verilince eylem bitmişti.

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Özelleştirmenin önünü açacak madde şöyleydi: “TTK’yla Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu rahsatları ihale etmeye yetkilidir.”

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre AKP’lilerin önergesiyle maddeye şu eklendi: “Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

Eklemeye gerekçe olarak şu gösterildi: “Önergeyle halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır.”

Muhalefet vekilleri, kamuya ait diğer madenlerin de bu kapsama alınmasını istedi. Ancak muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

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