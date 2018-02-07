TTB’den ‘Türk’ sözcüğü çıksın diyen Erdoğan’a yanıt: Bunlar beyhude çabalar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘TTB’nin başındaki ‘Türk’ çıksın’ sözlerine yanıt verdi: “Bunlar beyhude çabalar…”

TTB, Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’na “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkınca birliğin 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı. Tüm gözaltına alınanlar savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Serbest bırakılmalarının ardından açıklama yapan TTB Merkez Konsey üyeleri, “Geçmişte olduğu gibi barıştan yana tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.

‘Tutumumuz devam edecek’

Evrensel’in haberine göre, TTB Merkez Konsey üyeleri genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, imzaladıkları metnin arkasında olduklarını belirterek “TTB olarak, halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini savunmaya, geçmişte olduğu gibi yaşamdan ve barıştan yana tutumumuz sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yedi günlük gözaltı sonrasında ilk defa basına konuşan Tükel, gözaltına alınma sürecini aktararak, bu süreçte tarafsız, gerçekleri çarpıtmadan aktaran basına, savaşsız, eşit, bağımsız özgür bir Türkiye ve dünya özlemiyle yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Tükel, “TTB olarak seviye ve üslup konusunda her geçen gün irtifa kaybeden polemik ve saflaşmaların tarafı değiliz. TTB’ye yöneltilen çarpıtma, karalama ve hedef gösteren sataşmalara yanıt verilmeyecektir” dedi.

‘Gözaltı boyunca eziyet edildi’

Hukuk dışı bir biçimde gözaltına alındıklarını kaydeden Tükel, soruşturma açılması sonrası savcılıkla görüşme talep etmelerine rağmen gözaltına alındıklarını ve ifadelerininin yedi gün sonra alındığını kaydetti.

Tükel şunları söyledi: “‘Eziyet etme ve hukuk dışı işler yapma yetkisi bizdedir’ deniliyorsa, açık söyleyelim bunu yaşadık. Yedi gün boyunca hem bize hem ailelerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza eziyet edildi. Bir üyemiz, 30 yıldır hizmet verdiği fakültesindeki odasına çağrıldı, kendisi geldi, kaçma çabası varmış gibi odasından çıkarken kelepçe takıldı. Kabul ediyoruz ki, eziyet etme ve hukuk dışı işlem yapma yetkisi kullanılmıştır.”

‘Demokratik bir biçimde göreve geldik’

Davanın TTB tarihinde Merkez Konsey hakkında görevden alma talebiyle açılan üçüncü dava olduğunu kaydeden Tükel, ilk iki davada mahkemenin TTB’nin hekimlik değerlerini savunduğu kararını verdiğini hatırlattı.

Tükel, bu davanın da benzer biçimde sonuçlanacağından kuşkularının olmadığını söyleyerek “Çünkü biz görevimizi yaptık, yapıyoruz” dedi.

Sağlık bakanının “Hekimleri temsil etmiyorlar” demesine de cevap veren Tükel, Merkez Konsey ve odaların seçim usulünün belirlendiğini, üye olan herkesin aday olabileceğini, seçim barajı gibi kısıtlılıkların olmadığını, TTB’de demokratik bir biçimde göreve geldindiğini vurguladı.

Tükel, her türlü suç üretme çabasını reddettiklerini belirterek “Umut ediyoruz ki gözaltına alınmamıza neden olan soruşturma bu tür bir uydurma ve karalama faaliyetine dönüştürülmez” dedi.

12 Eylül’de Evren’e karşı

Yaptıkları açıklamanın bütünüyle hekimlik değerleri ve ilkelerini savunduğunu kaydeden Tükel, TTB’nin 12 Eylül’de Kenan Evren’in GATA öğrencilerinin mezuniyet töreninde “Önce asker sonra hekimsiniz” sözlerini reddetmiş bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı. Tükel, hekimlerin ayrım yapmaksızın önce de sonra da hekim olduğunu belirtti.

Metnin tüm toplumu kapsayan bir yaklaşım taşıdığını kaydeden Tükel, yetkililerin kendilerine yönelik aldığı tutumu, açıklamanın içeriğinden çok, TTB’nin araştırıcı, üretken, sorgulayıcı, eleştirel bakabilen demokratik meslek kuruluşu kimliğini sindirme çabası olarak niteledi.

‘Acilen barış’

Hekimlerin savaşa neden karşı olduğunu da açıklayan Tükel şunları söyledi: “Günümüzde artık savaşlar meydan muharabeleri olarak yapılmıyor. Kentlerde, yerleşim yerlerinde sivil insanların yaşadığı yerlerde yapılıyor. Sivil insanlar ölüyor, çocuklar kabus görüyor. Hastalıklar yayılıyor. Açlık, kıtlık gelişiyor, insanlar göç ediyor, sağlığa erişim imkansız hale geliyor. Her koşulda insanların yaşamından yana olan hekimler, bu etkileri nedeniyle her türlü silahlı gücün kullanıldığı durumları önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor ve barışın acilen tesisini istiyor.”

‘Beyhude çabalar’

Tükel, bir örgütün adının değiştirilmesi veya başka uygulamalar içerisine girilmesinin beyhude çabalar olduğunu belirtti. Tükel, TTB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin isimlerinde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ sözcüklerinin tüm toplumu kapsayan, kamusal yarar taşıyan hizmetleri nedeniyle verildiğini belirtti.

Bunun sadece Türkiye’ye özgü olmadığını da kaydeden Tükel, TTB’yi itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlerin üzüntü ve şaşkınlıkla izlendiğini söyledi. TTB için değişen bir durum olmadığını vurgulayan Tükel, “TTB kurulduğu günden bu yana savaşlara karşı çıkmış, barışı savunmuştur. TTB olarak, halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini savunmaya, geçmişte olduğu gibi yaşamdan ve barıştan yana tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.