TTB’den sözleşmenin feshedilmesine tepki: Son sözü kadınlar söyleyecek

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması üzerine Türk Tabipleri Birliği, ‘hukuksuz kararların geri alınması ve sözleşmenin uygulanması için’ mücadeleye devam edeceklerini bildirerek, “Son sözü kadınlar söyleyecek” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve TTB Merkez Konseyi açıklamasında, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin dün gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiği hatırlatıldı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tek adam rejiminin aldığı bu karar kadınlara yönelik saldırının yanı sıra, sözleşmenin feshedilme şekliyle de demokrasi için kara bir leke olarak tarih sayfalarına yazılacaktır. Biz yaşamayı ve yaşatmayı görev edinmiş kadın hekimler olarak başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kazanımlarımızdan geri adım attırmayacağımızı, hukuksuz kararların geri alınması için ve sözleşmenin uygulanması için mücadelemize devam edeceğimizi bir kere daha bildiriyoruz.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

Son sözü kadınlar söyleyecek!”