TTB’den şehir hastaneleri raporu: Yüksek maliyetin faturası yurttaşlara kesilecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastaneleriyle ilgili çalıştayının sonucunda bir rapor yayınladı. Rapora göre ‘hasta olmaya’ yatırım yapılıyor.

TTB’ye göre hastanelerin yüksek maliyetinin faturası sağlık emekçilerine ve hastalara kesilecek.

Reklam

TTB’nin internet sitesinde yayınlanan rapora göre şehir hastanelerinin yüksek maliyeti hastalardan fazla ücret alınmasına, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötüleşmesine neden oluyor. İş kazası ve sağlık hizmetinin kalitesizleşmesi tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Şehir hastanelerinin yüksek maliyetinin faturasının sağlık emekçilerine ve halka kesileceğine dikkat çekilen raporda, hastanelerin ödenekleri yetersiz kaldığında ve döner sermayenin gelirinde azalma olduğunda hastalardan ek ücret talep edilebileceği belirtildi.

Şehir hastanelerinin getirdiği ve getireceği sorunlara karşı çözüm önerileri de sunan TTB, siyasal iktidarın sağlık alanında yaşanan sorunlardan sağlık emekçileri sorumluymuş gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekerek meslek örgütleri ve sendikaların bu algı yönetimini karşı mücadele etmesi gerektiğini söylüyor.

‘Yatırım hasta olmaya yapılıyor’

Raporda, özel şirketlerle işbirliği içinde yürütülen şehir hastaneleri projelerinin maliyetine de dikkat çekildi. Buna göre 18 projenin toplam bedeli 60 milyar doları bulabilir. Bunun yanında 32 proje öngörülmesi ve değişen döviz kuru nedeniyle maliyeti hesaplamanın zor olacağı ancak 60 milyar doların da çok üzerinde olacağı belirtildi.

Şehir hastanelerinin maliyetinin incelendiği raporda TTB’nin dikkat çektiği bir başka önemli konuysa yatırımın koruyucu sağlık hizmetine değil hastaneciliğe, hasta olmaya yapılıyor olması. Bir başka noktaysa şehir hastanelerinin uzak ve ulaşımı zor yerlere yapılması. Bu durum şehir içindeki özel hastanelerin sayısını ve özel hastanelere talebi arttırabilir.