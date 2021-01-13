TTB’den Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadro ilanına dava: Belirli adayı işaret ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 400’e yakını profesör olmak üzere 407 akademik ve 242 doçent kadrosu ilanının iptali için dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

TTB Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yürütmeyi durdurma istemli iptal davası başvurusunda Resmi Gazete’de 14 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 407 akademik kadro ve 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan 242 doçent kadrosu ilanında yer alan ‘aranan şartlar‘ ve ‘başlıca eser‘ ifadelerinin belirli bir adayı işaret ettiğine dikkat çekildi.

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Başvuruda ayrıca kişiye/kişilere özgü kriterlerin eşitsizliği doğurduğu, kamu yararı ile akademik değerlere aykırı olduğu belirtildi.

Yayınlanan ilanda aranan şartlar arasında “Türkiye’de yaşayan lipoid proteinosis’li hastalarda ECM1 gen mutasyonu hakkında çalışması olmak. Covid-19’un deri bulguları hakkında çalışması olmak”, “İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan inhaler cihazların kullanımı ve spirometrik incelemelerin uluslararası kriterlere uygunluğu konularında çalışması olmak”, “Kadın doğum alanında kullanılan cerrahi alet patenti olmak” gibi maddeler dikkat çekti.