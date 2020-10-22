TTB’den grip aşısı açıklaması: Puanlama sistemi sağlıkta şiddeti körükler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) grip aşısına erişimle ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı: “Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.“

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Covid-19 salgınıyla girilen ‘grip mevsimi’nde yapılacak grip aşıları, bu yıl daha da önem kazandı. Sağlık Bakanlığı, bu yıl 1.5 milyon dozdan fazla satın alındığını duyururken, grip aşıları yalnızca ‘e-nabız’ uygulamasında riskli görülen kişilere reçeteyle yapılacak.

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Ancak Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı yayınlamadığı için mevcut düzende belirsizlik devam ediyor.

TTB’nin, Covid-19 ve grip mevsiminin bir arada yaşanmasının tehlikesine dikkat çektiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tıp literatürünün en büyük korku olarak ifade ettiği ‘Covid-19 + İnfluenza=Kusursuz Fırtına’ olasılığı ne yazık ki giderek artmaktadır. Konunun ciddiyeti nedeniyle bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü, altı ay üzerindeki herkese influenza aşısını önerdiğini ilan etti. İnfluenza ve Covid-19 birlikteliğinin bu korkutucu etkisini önlemek için birçok ülke de influenza aşısı stoklarını tamamlayacaklarını ilan etmiştir, etmektedir.”

TTB ‘nin Sağlık Bakanlığı’nı birçok defa, influenza mevsiminin yaklaşmakta olduğu ve yeterli aşı stoku hazırlığı için uyardığı belirtilen açıklamada, son olarak 7 Ağustos tarihli mektupta aşının sadece risk grubuna değil, altı ay üzerinde herkes için önerilmesi ve yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması gerektiği konusunda yapılan uyarılar hatırlatıldı.

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Aylar öncesinden yapılan uyarılara rağmen sorumlulukların yerine getirilmediği belirtilen açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu sorular yöneltildi: “Kaç doz aşı temin ettiniz? DSÖ kriterlerine göre yaşı 6 ay üzeri olan her birey aşılanabilecek mi? Neden Türkiye kendi aşısını üretememektedir?”

Aile hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde bilimsel alt yapıdan uzak-anlaşılmaz puanlama sisteminin getirilmesini sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin bir yansıması olarak yorumlayan TTB Merkez Konseyi açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi ‘İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz’ ibaresi çıkmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerinden. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.“

TTB bir kez daha altını çizmek istediği uyarılarını şöyle sıraladı:

*Dünya Sağlık Örgütü’nün söylemiyle ‘riski olsun olmasın yaşı altı ay üzerinde olan her yurttaşımıza’ aşı temin edilmelidir.

*Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir.

*En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır.