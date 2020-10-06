TTB’den Edizer açıklaması: Görevden almak yetmez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer’in görevine son verilmesinin yeterli olmadığını, bir daha kamusal hizmetlerde görev almasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

“İnsan yuvasını yıkar mı?” diyerek eşlerini aldatan erkeklerin ‘ikinci eş’ almasını tavsiye etmiş, “Medeni Kanun’la zaten mücadele ediyoruz” diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcısı, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

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Edizer’in kadın ve erkeği eşit hakları olan yurttaşlar olarak görmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Toplumsal ilişkileri cinsiyetlerin eşitliğini kabul ederek kuran ve sürdüren ülkemizde bu anlayış ve çaba içerisinde bir insanın kamusal bir hizmet alanında çalışması ve yönetici olarak bulunması kabul edilemez. Bizler bu durumun münferit olmadığını biliyoruz. Cinsiyet eşitliğinin, İstanbul Sözleşmesi’nin her gün tartışma konusu yapıldığı, erkeği güçlendiren kadını öldüren politikaları reddediyoruz ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz.“

Açıklamada anayasanın eşitlik ilkesine aykırı düşünce ve davranış içinde olduğunu vurgulayan TTB Edizer’in erkeklere ‘Boşanmayın’ diyerek boşanmak isteyen kadınların kocaları tarafından öldürülmesini meşrulaştırdığını ve kadın cinayetlerini teşvik eden bir kişinin kamusal görevde bulunamayacağını savundu.

Açıklamada ayrıca Edizer’in çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi pek çok hekimin uzmanlık eğitimi aldığı bir kurumda kadınların eğitim hakkının ayrımcılığa karşı güvenceye alınamayacağına dikkat çekildi.

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Edizer hakkında Medeni Kanun’u reddetme, eşitlik ve cinsiyet eşitliğini ihlal eden uygulamalar açısından soruşturma açılması gerektiği belirtilen açıklamada “Eşitlik ilkesi ve cinsiyet eşitliği mesleğimizin vazgeçilmezidir” denerek Sağlık Bakanlığı’na çalışanlara ve topluma karşı sorumluluğu hatırlatıldı.