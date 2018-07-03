Diken

Yaramazlara biraz batar!

TTB’den Çakıcı’nın ‘moral raporu’na: Bulgu yok, tıbbi rapor olmaktan çok uzak

 

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen raporu inceleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) bunda tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediğini ve hazırlanan belgenin tıbbi rapor olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ve altı ayrı uzman doktorun imzasını taşıyan sağlık raporunda, Çakıcı’nın 16 farklı türde hastalığı olduğu, bunların altısının ölümcül risk taşıdığı öne sürülmüştü.

Reklam

‘Moral raporu’nda son dönemde gazetecilere yönelik tehditleriyle gündeme gelen suç örgütü liderine hastanede sınırsız ziyaret izni verilmişti.

Çakıcı için hazırlanan sağlık raporunu inceleyen TTB’nin yazılı açıklamasında söz konusu belge için “Rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir” dendi.

Reklam

Açıklamada şöyle devam edildi: “Söz konusu ‘belge’nin söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedelikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.”

Bahçeli ‘Çakıcı’ya moral raporu’ sonrası görevden alınan savcıyı savundu: Hatasız

‘Moral raporu’ sonrası: Kırıkkale başsavcısı görevden alınarak Ankara’ya atandı

Çakıcı’dan Karar’a: Hakaretler devam ederse eyleme dönüştürebilirim

Neden Karar gazetesine sahip çıkılmıyor?

TTB, Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen sağlık raporunu inceleyecek

‘Moral olsun’ diye: Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi izni

Gazetecileri ölümle tehdit eden Çakıcı’ya soruşturma

Çakıcı ölümle tehdit etti: Karar yazarlarına koruma verildi, kapıda polis bekliyor


SON HABERLER

İçkiye ÖTV zammı: Yüzde 15.5

İçkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 arttı. Ayrıntılar geliyor… Rakı, bira ve şarap: Türkiye’de içki tüketimi azalıyor Esnafa göre saat sınırı içki tüketimini düşürmedi: Kaçak içki satışları tavan yaptı Efes’in patronu, evde bira yapımını kendi eliyle ‘patlattı’ Özilhan’dan ‘geri vites’: Evde bira yapımını destekliyoruz, yeni vergi gelmesin Özilhan yetkilileri ‘uyarmış’: Evde bira yapımı ‘vergi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...