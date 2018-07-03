TTB’den Çakıcı’nın ‘moral raporu’na: Bulgu yok, tıbbi rapor olmaktan çok uzak

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen raporu inceleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) bunda tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediğini ve hazırlanan belgenin tıbbi rapor olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ve altı ayrı uzman doktorun imzasını taşıyan sağlık raporunda, Çakıcı’nın 16 farklı türde hastalığı olduğu, bunların altısının ölümcül risk taşıdığı öne sürülmüştü.

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‘Moral raporu’nda son dönemde gazetecilere yönelik tehditleriyle gündeme gelen suç örgütü liderine hastanede sınırsız ziyaret izni verilmişti.

Çakıcı için hazırlanan sağlık raporunu inceleyen TTB’nin yazılı açıklamasında söz konusu belge için “Rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir” dendi.

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Açıklamada şöyle devam edildi: “Söz konusu ‘belge’nin söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedelikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.”