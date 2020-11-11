TTB yetkilisi: Tepe noktası geçildi; sağlık sistemi yanıt veremez hale gelebilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Eylül ayının son haftasından bu yana Türkiye en kötü döneminde, nisandaki tepe noktayı geçmiş olabiliriz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’ten Elif Sudagezer’e konuşan Pala, şöyle konuştu: “En kötü döneme giriş, eylül ayının son haftasında oldu. Biz bunu kendi ağımızdan gelen bilgilere dayanarak söylüyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı, doğrulanmış olguları açıklamıyor. Bizim kendi gözlemlerimize göre eylül ayının üçüncü haftasından sonra bir hızlı artış oldu. Sonrasında, özellikle son iki haftadır biz de bu artışlardaki eğilimi daha dramatik olarak gözlüyoruz. Bizim gözlemlerimiz şu anda Türkiye’deki olgu sayısının nisan ayındaki tepe noktasına ulaştığı kadarki dönem kadar ya da daha fazla olduğunu düşündürecek biçimdedir. Bunu bir tek İstanbul ile sınırlı olarak söylemiyorum. Bu tablo, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere pek çok şehir için geçerli.”

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‘Değerlendirmeye alınamaz’

Prof. Dr. Pala, kasımın ilk günlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük ağır hasta sayısının, o gün için açıklanan hasta sayısının üstüne çıktığını belirterek, “Ağır hasta sayısının günlük hasta sayısından fazla olması bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, gerçekten hasta sayılarında ciddi bir artış var. İkincisi, Sağlık Bakanlığı bu ciddi artışa rağmen kendisinin hasta diye nitelediği doğrulanmış olgularda topluma sunduğu sayıyı daha da azaltarak karşımıza çıkarmaya başladı” dedi.

Birkaç gün önce Fransa’da bir günde 80 binin üzerinde olgu saptanmışken, Türkiye’de açıklanan 2 binin biraz üstünde olgu sayısının ‘değerlendirmeye alınabilecek durumda olmadığını’ söyleyen Pala, “Dolayısıyla son iki haftadır daha da artan bir şiddette hasta sayısıyla ve tamamı açıklanmıyor olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığı kadarıyla bile günlük ölüm sayısına biz de tanık oluyoruz” diye konuştu.

‘Yatak bulmak giderek zorlaşıyor’

Türkiye’de halihazırda alınan önlemleri de değerlendiren Pala, “Toplumsal hareketliliği sınırlandıracak önlemler alınmadıkça bu salgına karşı Türkiye’deki sağlık sisteminin yanıt verme kapasitesi giderek azalacak. Bugün itibariyle İstanbul ve Bursa’da hem yoğun bakım hem de hasta yatağı bulmak giderek zorlaşmış durumda” dedi.

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‘Birkaç hafta içinde…’

Önlemler artırılmazsa birkaç hafta içerisinde sağlık sisteminin talebe yanıt veremez hale geleceğini söyleyen Pala “Önümüzdeki bir-iki hafta içinde sağlık sistemi tamamen artık yanıt vermekten uzaklaşabilir. İnsanlar, bugün itibariyle bir miktar gözlediğimiz hastanede yatması gerekirken evlerine gönderilen bazı vakalar daha yüksek oranda hastane tedavisinden yoksun kalabilir” dedi.