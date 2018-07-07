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Yaramazlara biraz batar!

TTB üyelerine destek veren Adalet Nöbeti’ne ‘terör’ soruşturması

 

Adalet Nöbeti’nden 15 isim hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak da Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na tepki gösterdikleri için gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine destek vermek gösterildi.

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Fotoğraf: DHA

TTB’nin 11 Merkez Konseyi üyesi, Afrin’e yönelik yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkarak “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’yi hedefe koymuştu: “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler.”

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Erdoğan’ın açıklamalarından kısa bir sonra da TTB’nin 11 üyesi hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınmıştı.

TTB üyelerinin gözaltına alınması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, tüm haksızlıklara karşı her perşembe günü tutulan Adalet Nöbeti katılımcıları tarafından da protesto edilmişti.

Fotoğraf: DHA

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre TTB üyelerine destek veren Adalet Nöbeti katılımcılarına ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Alp Selek, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, avukatlar Bülent Utku ile Mustafa Kemal Güngör, Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Babür Atila, Kemal Aytaç ve karikatürist Musa Kart’ın da bulunduğu 15 ismin ifadesinin alınması için emniyete yazı yazıldı.

Avukat Aytaç savcıya ifade verirken, savcı diğer 14 ismin ifadesini almadı. Bunun üzerine 14 kişi dilekçeyle ifadesini savcılığa teslim etti ve emniyette de savcılıkta yazılı ifade verdiklerini, polise ifade vermeyeceklerini kaydetti.

Aytaç, başlatılan soruşturmayla ilgili şunları söyledi: “Bu sadece TTB’nin bildirisi değil, evrensel bir bildiridir. Bundan terör propagandası çıkarmak çılgınlık olur. Adalet Nöbeti, OHAL sürecindeki haksızlıklara karşı çıkan bir eylemliliktir. Dolayısıyla bu muhalif olan herkesi susturmaya çalışmanın ve gözdağı vermenin bir yolu. Yoksa bildiride suç unsuru bulmak mümkün değil. Savcı, ‘Propaganda amacıyla mı okudun bu bildiri’ diye sordu bana. Ben de tebessüm ettim. ‘Bu bildiri haksız gözaltı işlemini protesto etmek içindi. Dayanışma amacıyla bildiriyi okuduk’ dedim.”

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