TTB: SGK, ‘corona’da özel hastanelere yoğun bakım ödemesini durdurdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 29 Haziran’dan itibaren özel hastanelere Covid-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesi yapmayacağına dair yazı gönderdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

TTB’nin sitesindeki açıklamada ilgili yazının özel hastanelerin kullandığı Medula sisteminde görülebildiği belirtildi.

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TTB yetkilileri bu uygulamayı, Covid-19’un tetkik, tanı ve tedavisinde salgının ilk günlerinde olduğu gibi özel sağlık kuruluşlarınca vatandaşlardan ilave ücret alındığı bir döneme geçileceğinin işareti olarak değerlendirdi.

Mevcut düzenlemede (Sağlık Uygulama Tebliği) ilave ücret alınamayacak hizmetler içinde ‘pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri, ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetleri’ de sayılıyor. Ancak TTB Merkez Konseyi, açıklamada bahsedilen son bildirimin, bu düzenlemede de değişiklik yapılacağının habercisi olduğunu düşünüyor.

IBAN kararı

Merkez Konsey üyeleri buna örnek olarak, geçen hafta yurt dışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına IBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesini de hatırlattı.

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TTB yetkilileri uygulamanın yaratacağı sorunlarla ilgili şunu kaydetti: “Bu bildirim, özel hastanelerin 29 Haziran’dan sonra yatan hastalar nedeni ile zarar edeceğine ilişkin itirazları, hastaların katkı payı vermek durumunda kalacaklarına yönelik kaygıları, özel hastanelerden devlet hastanelerine sevklerin başlaması, özellikle hasta sayısının yükselişte olduğu bölgelerde yatak sıkıntısı gibi sorunları gündeme getirmiştir.”

Açıklamada şu tavsiyede bulunuldu: “Nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bu olağan dışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmelidir.”