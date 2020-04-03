TTB: Sağlık çalışanlarını korumak için risk değerlendirmesi yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), corona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce risk değerlendirmesi yapmasını ve bunun ışığında çalışma yer ve saatlerinde değişiklik istedi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki 16 bine yakın ‘corona’ vakasından 601’i doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşuyor.

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TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben yazdığı mektupta, Koca’nın kronik hastalıkları olan kişiler gibi risk grubunda bulunanların evde kalmaları çağrısına atıfta bulunurken, TTB sitesinde yer alan mektupta şu ifadeleri kullandı: “Ancak risk grubunda yer alan sağlık çalışanları için bakanlık herhangi bir düzenleme yapmamakta, meslektaşlarımızı Covid-19 hastalığından koruyacak önlemleri almaktan sakınmaktadır… Bütün sağlık çalışanları için ivedi olarak risk değerlendirilmesi yapılmalı(dır).”

TTB tarafından derlenen ve Twitter’da yayımlanan verilere göre, Türkiye’deki vakaların yarısından fazlasına sahip olan İstanbul’da 30 Mart itibarıyla 100’ün üzerinde sağlık çalışanı enfekte oldu.