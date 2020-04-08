TTB: Sağlık Bakanlığı ‘corona’ ölümlerini DSÖ kodlarına göre raporlamıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kodlarına göre raporlamadığını, olgu sayısı ile ölüm sayısı arasında bir paralellik olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

TTB’nin sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de koronavirüs pandemisinin ölümler üzerinden değerlendirilmesinde soru işaretleri bulunmaktadır. Son günlerde açıklanan ölüm sayıları epidemiyolojik dağılımlara uyum göstermemekte; doğrulanmış olgu sayıları ile ölüm sayıları arasında paralellik bulunmamaktadır.”

Reklam

Açıklamada ölüm sayılarının artış göstermemesinin memnuniyet verici olmasına karşın dünyanın diğer ülkelerinde gözlenen örüntü ile örtüşmediği belirtildi.

TTB açıklaması şöyle devam etti: “Birliğimize bağlı hekimlerden yapılan bildirimler, bilgisayarlı tomografisi ve/veya klinik bulguları hastalığı desteklediği halde, PCR testi pozitif olmayan hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtlara koronavirüs olarak geçmediği, bunun yerine viral pnömoni, doğal ölüm veya bulaşıcı hastalık olarak geçebildiği biçimindedir.”

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 812; toplam vaka sayısı 38 bin 226.