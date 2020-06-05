TTB: ‘Normalleşme’ süreci endişe verici

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Covid-19’la mücadelede Türkiye’nin henüz ilk dalgayı atlatmadığını, ‘normalleşme’ sürecinden endişe duyduklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

TTB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Salgın devam ediyor, Türkiye henüz ilk dalgayı tam olarak atlatamamışken kamuoyunda adına ‘normalleşme’ denilen hızlı bir süreci yaşıyor. Vaka sayıları dalgalı bir seyir göstererek azalsa da salgının sürdüğü bir ortamda içinde bulunduğumuz haftadan itibaren kısıtlamaların birçoğunun kaldırıldığını gördük.”

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‘Toplumun katılımı sağlanmalı’

Hastalığın yayılımını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ‘normalleşme’ döneminde alınması gereken tedbirleri şöyle sıralandı: “Covid-19’un bulaşmasının kontrol altına alınmış olduğu kanıtlanmalıdır. Sağlık sistemi her vakayı tespit edebilmeli, izole edebilmeli, test uygulayıp tedavi etmeli ve her temaslı kişiyi izleyebilmeli ve karantinaya alabilmelidir. Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, bazı hastaneler, cezaevleri gibi duyarlı nüfusun toplu olarak bulunduğu yerlerdeki ve mülteciler gibi dezavantajlı topluluklardaki salgın riski en düşük düzeye indirilmelidir. Okullar, fabrikalar, iş yerleri fiziksel mesafe, el yıkama olanakları, solunum hijyeni ve beden ısısı izlemleri vb. gerekli korunma önlemlerini oluşturmalıdır. Bulaş riski yüksek topluluklara yeni vakaların girişi ve bu topluluklardan dışarıya vaka çıkışının riski yönetilebilir olmalıdır. Toplumların geçiş süreci konusunda bilgilendirilmiş, bu sürece katılımları sağlanmış olmalıdır.”

Açıklamada, pandemi süresince ‘kararların popülizmden etkilenmemesi gerektiğinin’ altı çizilirken, atılacak adımların ‘ekonomik ve sosyal gereksinimlerin sosyal devlet anlayışıyla karşılanacağı’ nitelikte olması gerektiği belirtildi.