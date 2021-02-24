TTB: Normalleşme için erken; toplumda bağışıklık yüzde 1.5’i bulmuyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut normalleşme için erken olduğunu belirterek uyardı: “Şu anda toplumda bağışıklık sağlanan miktar yüzde 1.5’i bulmuyor.”

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart’tan itibaren belirlenen kritelerle oluşturulacak dört risk grubuna göre normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.

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100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. Aynı şekilde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek.

Normalleşme kriterlerini Cumhuriye’ten Sarp Sağkal’a değerlediren Prof. Dr. Bulut “Toplumda yüzde 70 bağışıklık sağlandığı zaman normalleşmeyi konuşabiliriz. Bu rakamlar 1000’in altına çekilmeden, ölüm oranları düşmeden normalleşme olamaz” dedi.

Toplumda sağlanan bağışıklanma miktarında da dikkat çeken TTB genel sekreteri şunları söyledi: “İkinci doz uygulanan kişi sayısı 1 milyon civarında ve bu kişilerde iki hafta sonra bağışıklık sağlanmış olacak. Bu durum normalleşme için erken.”