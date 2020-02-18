TTB, Kanal İstanbul’un ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için dava açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Kanal İstanbul projesi için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, kararın sağlık etkileri yönünden eksik, hatalı ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

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İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan davada, TTB’nin kuruluş yasasından kaynaklı olarak toplum ve birey sağlığını korumakla ilgili görevleri bulunduğu hatırlatılarak, bunun da sadece hasta olmama halini değil, sağlıklı ve güvenli bir çevre ve ekosistem içinde yaşama hakkını da kapsadığı savunuldu.

Kararın eksiklik ve hukuka aykırılıkları ile ilgili olarak özetle şunlar sıralandı:

‘Sağlık Etki Değerlendirmesi’ yapılmamıştır.

yapılmamıştır. Su hakkına olumsuz etki eden inceleme ve değerlendirmeler eksik ve hatalıdır.

Türkiye’nin su kısıtı bulunan ülkeler içinde olduğu dikkate alınmamıştır.

Hava kirliliği riski, hatalı ve eksik verilere dayanılarak yapılmıştır.

Asbest riski ÇED raporunda değerlendirilmemiştir.

25 Aralık 2019’da başlayan Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporuna itiraz süreci 2 Ocak’ta tamamlanmıştı. İstanbullular rapora itiraz etmek için 10 gün boyunca Balmumcu’daki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. 17 Ocak’ta bakanlık, ÇED raporunun ilgili komisyon tarafından değerlendirildiğini, komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu‘ kararı verdiğini duyurmuştu.