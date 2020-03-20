TTB: İyimser olmak istiyoruz ama ‘corona’ testleri artırılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye’deki yeni tip corona virüsü salgınının sebep olduğu Covid-19 hastalığı ile etkin mücadele için gerekli ve bulgu gösteren kişilerde daha yaygın test yapılması gerektiğini, test sayısının artması halinde 10 gün içinde ülkenin salgının nasıl yayıldığını gözler önüne seren grafikte nerede olduğunun belli olacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de komşu ve yoğun ticaret ilişkileri olan ülkelerde virüs tespitinden yaklaşık iki hafta sonra 10 Mart’ta ilk ‘corona‘ vakasının tespit edildiği açıklanmıştı.

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Aradan geçen 10 günde 10 binin üzerinde kişiye test yapılırken, son iki günün her birinde iki kat artış gösteren vaka sayısı 359’a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

Dünya genelinde ise 242 bin vaka gözlenirken, dün itibariyle ölü sayısı 10 binin üzerine çıktı. Ülke yönetimlerini teyakkuza geçiren salgın ve ekonomiye etkisi İkinci Dünya Savaşı, 2008 finansal krizi ve 1918 İspanyol gribi salgını ile karşılaştırılıyor.

Corona virüsü testinin katı kriterlere bağlı kalınarak belirli kişilere uygulanması, az sayıda laboratuvarda test yapılması ve sonuçların geç açıklanması hastalar ve sağlık çalışanları tarafından eleştiriliyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, günlük yapabildikleri test sayısını hızla artırmak istediklerini söyledi. Hızlı tanı kitleri ve test laboratuvarı sayısı artırılarak günde 10-15 bin test yapılması hedefleniyor. Dün itibariyle Türkiye’de sadece 10 bin test yapılmışken, son 24 saatte yapılan test sayısı yaklaşık 2 bine yükseldi.

‘Sayıları bilmediğimiz için iyimser olamıyoruz’

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali Çerkezoğlu, dünya genelinde hastalığın bulaşma hızını azaltma çabaları ve Türkiye’nin bu çalışmaların neresinde olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: “Pozitif düşünmek istiyoruz. Hijyeni uygular, insandan insana bulaşma yollarını keserseniz yayılma eğrisini düzleştirmiş olursunuz. Bu yönde alınan tedbirler önemli. Ancak diğer bazı ülkeler kadar iyimser olamıyoruz çünkü sayıları bilmiyoruz.”

Çerkezoğlu, 10 bin test ile Türkiye’deki salgının eğrinin neresinde olduğunu öğrenmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Daha yaygın, elbette herkesi değil ama onbinlerce test yapıldıktan sonra COVID-19 sayısında oransal bir düşüş olursa başarılıyız demektir. Umuyoruz gelecek 10 gün içinde (eğrinin) neresinde olduğumuzu olumlu bir şekilde göreceğiz” dedi.