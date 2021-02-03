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Yaramazlara biraz batar!

TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidarın, siyasal çalışmalarını sürdürürken binlerce kişinin bir araya gelmesini teşvik ederken demokratik gösterilere pandemi gerekçe gösterilerek engel olunduğuna dikkat çekerek bu duruma tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel Gazetesi

TTB’nin internet sitesinde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemleri hakkında ‘Demokratik Haklarını Kullanan Yurttaşlara Yönelik Uygulamalar Kabul Edilemez!’ başlıklı basın açıklaması yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Eylemlerde 200’den fazla kişi gözaltına alındı. Polis plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.

‘Pandemi süreci boyunca şeffaf olmayan, toplum katılımını önemsemeyen ve salgına ilişkin güven vermeyen bir yönetim biçimi sergilendiği’ aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Siyasal iktidar etkisi devam eden ve henüz birinci dalganın dahi bastırılamadığı koşullarda binlerce kişinin bir araya gelmesini teşvik ederken, siyasal çalışmalarını sürdürürken; yapılmak istenen tüm barışçıl demokratik gösteriler emniyet güçleri tarafından pandemi koşulları gerekçe gösterilerek engellenmektedir.”

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İşkence ve gözaltılar kabul edilemez

‘Bu tutumun esas nedenin pandemi koşulları olmadığını, en barışçıl ve demokratik yöntemlerle hak ve taleplerini duyurmak isteyen yurttaşların haklarının gasp edilmek ve engellenmek istendiğini göstermek’ olduğu kaydedildi ve şöyle devam edildi: “Bilindiği gibi ülkemizde üniversitelerin özerkliğine müdahale edilerek, liyakat önemsenmeden ve kurumların özgünlükleri dikkate alınmadan antidemokratik biçimde Cumhurbaşkanlığı tarafından rektör atamaları yapılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne de bildik yöntemlerle rektör atanması başta üniversite başta üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri olmak üzere demokratik duyarlılığı olan tüm kamuoyu tarafından haklı bir tepki ile karşılanmıştır. Bu antidemokratik uygulamaya karşı ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerce güvence altına alınmış demokratik itirazlarını ve rektörün demokratik yöntemlerle seçilmesi gibi haklı taleplerini tamamıyla barışçıl yöntemlerle ifade etmektedirler.

Yapılan etkinliklerin kriminalize edildiği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerinin öğrencilere karşı ölçüsüz, orantısız güç kullandığı kamuoyuna yansımıştır. En son 2 Şubat 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılan protesto gösterilerinde kolluk güçleri basın açıklaması yapılmasına dahi izin vermeyerek daha toplanma aşamasında biber gazı da kullanarak gruba müdahale etmiş, bu esnada yere düşen öğrenciler polislerce tekmelenmiş, yerlerde sürüklenmiş, ters kelepçe takılmış ve gözaltına alınmışlardır. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bu işkence ve gözaltılar kabul edilemez. İşkence, darp, taciz, aşağılama gibi tüm kötü muamele uygulamaları gözaltı aracında, hastanede de devam etmiş, saatlerce ters kelepçe takılı şekilde bekletilmişlerdir.”

‘Takipçisi olacağız’

TTB yetkilileri, ‘haklı tepkilerini dile getiren yurttaşların yanında olduklarını ve yapılan kötü uygulamaların takipçisi olacaklarını’ belirterek, açıklamayı şöyle tamamladı: “Taleplerini duyurmaya çalışan yurttaşların demokratik ve barışçıl yöntemlerle yapmak istedikleri gösterileri bastırma biçimi olarak; kaba dayak, yerlerde sürükleme, tekmeleme, ters kelepçe kullanma, taciz, aşağılama, kriminalize etme, pandemi koşullarında kalabalık bir biçimde hastane ve emniyet müdürlüğüne götürme, hastane muayenesinde yapılan etik ihlaller gibi tüm işkence yöntemleri insanlık onuruna aykırıdır ve kabul edilemez.”

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