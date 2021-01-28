TTB: Her yedi aile hekiminden biri Covid-19 geçirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) anketine göre her yedi aile hekiminden biri Covid-19 geçirdi.
TTB ve TTB Aile Hekimliği Kolu, ‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ocak 2021’ sonuçlarını çevrimiçi bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.
Dr. Emrah Kırımlı’nın paylaştığı ankette 69 ilden 997 aile hekiminden alınan verilere göre;
- Aile hekimi başına düşen PCR+ hasta sayısı ortalaması 3.95’e, izlemde olan hasta sayısı ortalaması 8.18’e düştü. Günlük yeni hasta sayısı ortalaması gerilemiş olsa da, 9 bin 511 gibi yüksek bir ortalamada seyretti.
- Aile hekimlerinin yüzde 95’i vakaları ve temaslıları telefonla izlem oranının azaldığını bildirdi. Büyük kentlerin hemen hepsinde vakalar, dörtte biri oranına geriledi.
- Vaka sayısı/temaslı hasta sayısı uzun zamandır 1/3 olan oran, 1/1’e düştü. Bu, filyasyon çalışmalarında sorunlar yaşandığını gösterdi.
- Aile hekimlerinin yüzde 70’i hafta sonları dahil izlemler yapmasına ve okul aşıları, ehliyet ve askerlik muayeneleri, evlilik raporları gibi ek görevleri yürütmesine karşın yüzde 20’si ek ödeme almadığını aktardı.
- Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı aralık ayındaki yüzde 68’lik seyrini aynen sürdürdü.
- Aile hekimlerinin sadece yüzde 15’i soğuk zincirin sürdürülebilir, bekleme alanlarının aşılamaya uygun olduğunu söyledi. Çalışan sayısının yeterliliğine ise ancak yarıya yakını ‘Evet’ yanıtı verebildi. Her dört birimden birinde ebe ve hemşire, her 10 birimden birinde doktor yok.
- Aile sağlığı merkezlerinde bir günde 20’den fazla aşı yapabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 27’de kaldı. Bulaş riskini artırmama çabası, zatürre aşısı bitince çıkan kavgalar, sağlık emekçilerine dönük şiddet gibi sebepler aşılama sayısının düşmesine sebep oldu.