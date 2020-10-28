TTB: ‘Gücüm kalmadı’ diyen sağlıkçıların istifa hakkı gasp edilmeye çalışılıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirilmesi üzerine bir açıklama yaparak “Hastalandık, tükendik, öldük. Artık yeter” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle sağlık çalışanlarına istifa, izin ve emeklilik yasağı getirilmişti.

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TTB Merkez Konseyi açıklamasında salgının başından beri sürecin yönetiminde rol alma talepleri ve uyarıları hatırlatılarak şöyle dendi: “Görmezden gelinen bu talebimize rağmen bizler yine de hem toplum hem de sağlık çalışanlarının sağlığı için sekiz aydır uyarıyoruz. Uyarılarımızın dikkate alınmaması sonucunda ülkemizde salgının olumsuzluklarından halkımız ve biz sağlık çalışanları en çok mağdur olanlar oluyoruz.”

Uyarıların dikkate alınmaması sonucu salgının endişe verici bir boyuta ulaştığı ve hala doğru şekilde yönetilemediği vurgulanan açıklamada yöneticilerin çözümü sağlık çalışanlarını daha çok çalıştırmakta bulduğu belirtildi: “Artan istifalar ve emeklilikler konusunda uyardığımız ancak hekimleri sürece dahil etmemekte ısrarcı olan Sağlık Bakanlığı çözümü izin, emeklilik ve istifa hakkımızı yasaklamakta buldu. Tükenmişlik sonrası ‘artık gücüm kalmadı, mesleğimden vazgeçiyorum’ deyip çalışamaz hale gelen meslektaşlarımızın istifa, emeklilik hakları gasp edilmeye çalışılıyor.”

“Tükenen bir sağlık çalışanından nasıl sağlık dağıtmasını beklersiniz” diye sorulan açıklamaya şöyle devam edildi: “Sağlık çalışanları risk altındayken nitelikli koruyucu ekipman, yeterli sayıda test ve grip aşısı taleplerimizi yerine getirmeyen, buna karşılık olarak hastayken bile çalışmak zorunda bırakan ya da hastalık izni aldığımızda maaşlarımızı kesen, ek ödemeleri hastane yöneticilerinin inisiyatifine bırakarak ya adaletsiz dağıtılmasına ya da hiç dağıtılmamasına sebep olanlar, şimdi ise her çalışanın yasal hakkı olan izin, istifa ve emeklilik hakkımızı gasp etmeye çalışanlar bizi hızla tüketmeye devam ediyor.”

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Birlik olarak izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmeyeceklerini belirten merkez konseyi diğer sağlık örgütleriyle birlikte sağlık çalışanlarının hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.