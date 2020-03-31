Diken

Yaramazlara biraz batar!

TTB: Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir, evde ödenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin ikramiyelerini almak için belirlenen günlerde bankalara gideceğini belirterek, bunun corona virüsünün yayılmasına neden olabileceğini ifade etti. Adıyaman ödeme tarihinin değiştirilmesini ya da ikramiyelerin evde ödenmesi gerektiğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Emeklilerin biner liralık Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene alınarak 7-11 Nisan tarihlerine çekilmesine karar verilmişti.

Reklam

65 yaş üstü emekliler evlerinden çıkamayacakları için ikramiyeleri evlerinde kendilerine teslim edilecek.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Prof. Adıyaman, milyonlarca emeklinin sokaklara çıkması halinde virüsün çok daha hızlı yayılabileceği uyarısı yaptı.

Adıyaman şunları söyledi: “Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli. Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda inisiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir.”

Reklam

Uzmanlar salgının yayılma hızını düşürmek için önümüzdeki bir-iki haftanın kritik önemde olduğunu söylüyor.

Prof. Dr. Ceyhan, ‘Beş-altı gün kritik’ dedi: Geri dönülmez yolda değiliz

‘Corona’ önlemleri

SON HABERLER

Corona virüsüne göz göre göre yakalandık

2007 yılından beri biliminsanları herkese açık platformlarda doğada bulunan corona virüslerinin insanlık için tehdit oluşturduğunu defalarca yazdı, raporlar hazırladı. Peki hayati öneme sahip virüslerle ilgili bilimsel araştırmalar neden dünya genelinde yetersiz kaldı? Gelin bu sorunun cevabını ararken, bir yandan da yazılı ve sosyal medyada dolaşan komplo teorilerinin iç yüzüne beraber bakalım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...