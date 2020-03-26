TTB: Doğru dürüst izolasyon yok, acilen ücretli izin sistemine geçilmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman hükümetin corona virüsüne karşı aldığı önlemleri yetersiz bulduğunu belirterek, her gün milyonlarca insanının işe gitmesini engelleyecek ‘ücretli izin’ uygulamasına geçilmesini önerdi.

Fotoğraf: DHA

DW Türkçe’den Hilal Köylü’nün haberine göre Adıyaman, “Hükümetin doğru dürüst bir sosyal izolasyon sistemi kurduğunu söylemek mümkün değil. Ortada tam bir karmaşa var. Acilen ücretli izin sistemi devreye geçirilmeli.”

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Adıyaman şöyle devam etti: “Hükümet tercihini halk sağlığından yana kullansaydı, milyonlarca çalışanın işe gitmek zorunda kalmasına göz yummazdı.”

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Sezai Berber ise halkın gerçek verilere ulaşamadığını düşündüğünü, bu sebeple vatandaşların “Bana bir şey olmaz” demeyi sürdürdüğünü ifade etti. Berber, salgının kontrol edilebilmesi için şeffaf bilgiye, ücretli izinlere, tam izolasyon koşullarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de 15 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, vaka sayısı ise yeni 561 tanıyla 2 bin 433’e yükseldi.

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Salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan ‘Evde kal‘ çağrısına İstanbul’da en çok Kadıköy, Ataşehir, Fatih, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde uyulduğu ortaya çıktı. En az uyulan ilçelerin ise hanehalkı gelir seviyesinin düşük olduğu ve gelir kaybı yaşamamak için işe gitmeye devam etmek durumunda olan vatandaşların yaşadığı Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Beykoz gibi ilçeler olması dikkat çekti.