Diken

Yaramazlara biraz batar!

TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), mart ayından bu yana Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

TTB, dün gece Aydın’da Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden araştırmacı Erçin Babacanlar ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden hemşire Özlem Şahin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Reklam

Son can kayıplarının ardından, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısı 304’e yükseldi.

TTB’nin ‘siyahkurdele.com’ adlı sitesinde, hayatını kaybeden sağlıkçıların ölüm tarihleri, çalıştığı yer, mesleği ve yaş bilgileri yer alıyor.

SON HABERLER