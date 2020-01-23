TTB: Çocuğun cinsel istismarı affedilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 48 tabip odası, kız çocuklarının cinsel istismar failleriyle evlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmasına ‘Çocuğun cinsel istismarı affedilemez’ diyerek itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Şubat ayı başında Meclis’te görüşülmesi planlanan 2’nci yargı paketiyle ilgili olarak AKP’li kurmaylar Milliyet’e infazla ilgili çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını, ‘erken yaşta evlilik’ nedeniyle cinsel istismar suçundan ceza alanlara ilişkin yasal düzenlemeler konusundaki değerlendirmelerini almak üzere bu ay muhalefet partilerinin ziyaret edileceğini söylemişti.

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TTB Merkez Konseyi’nin yanısıra TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da imzasını taşıyan açıklamada 2’nci yargı paketi içinde TBMM gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içeren tasarının hem tecavüzü cezasız bıraktığına hem de çocuk yaşta evliliği yasayla meşru hale getirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu yöndeki girişimin toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutum olduğu belirtilerek “Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur” dendi.

Çocukların bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan korunmasız durumlarını istismar eden, hayatlarını karartan girişimlere son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Cinsel istismar suçunun hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Devletin görevi, kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere yönlendirmek ve cinsel istismar suçlularını geleneksel, göreneksel, dinsel dogmaların ardına sığınarak cezasız bırakmak değil, suçları önlemektir.”