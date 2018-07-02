TTB, Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen sağlık raporunu inceleyecek

Türk Tabipler Birliği (TTB) organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı’ya hastalığı nedeniyle ‘Moral olsun’ diye il sağlık müdürlüğü tarafından verilen raporu incelemeye aldı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ve altı ayrı uzman doktorun imzasını taşıyan sağlık raporunda, Çakıcı’nın 16 farklı türde hastalığı olduğu, bunların altısının ölümcül risk taşıdığı öne sürülmüştü. Raporda şöyle denmişti: “Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre TTB, Çakıcı için hazırlanan sağlık raporunu inceleme kararı aldı. Cezaevlerindeki benzer durumda bulunan mahkumların durumunu da takip eden TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan ise cezaevlerinde 401’i ağır bin 154 hasta mahkum bulunduğunu hatırlatarak “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.