TTB: Bir günde sekiz sağlık sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir gün içinde sekiz sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

TTB resmi Twitter hesabı üzerinden, ‘#Ölüyoruz’ etiketiyle, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismini paylaşıp, ailelerine baş sağlığı dilendi.

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Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz gün, “Sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı yasa tasarımız var, bu tasarıda 3 temel talebimiz var” diyerek bunları şöyle aktarmıştı: “Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı, HSYS kayıtları illiyet bağı kabul edilsin, Tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun.”