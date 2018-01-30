TTB bildirisini okuyan Kılıçdaroğlu: Operasyona gölge düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin, Afrin harekatına karşı çıktıkları için polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepkisini, birliğin “Savaş bir halk sorunudur” bildirisini okuyarak gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri sözlerine şöyle başladı: “Bir endişe, bir yılgınlık, bir karabulut toplumun üstüne konmak isteniyor. Bu sabah da bir baktık, TTB Merkez Konseyi’ne polis operasyon yapmış. Yazı yazarsınız gelir, bu insanlar kaçacak değil. Sanırsınız ki bildiri iktidar partisini en ağır şekilde eleştiren bildiri.”

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‘Afrin operasyonuna gölge düşüyor’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Okuyorum; ‘Biz hekimler uyarıyoruz. savaş doğada ve insanda tahribat yapan, insan eli ile yaratılan bir halk sağlığı sorunudur’. Doğru mu? Doğru. Hangi savaş doğada ve insanda tahribat yapmadı. Her savaş insani dram getiriyor. Gözümüzün önünde Suriye var. 3.5 milyon mülteci var Türkiye’de. 30 milyar dolar harcadıklarını söylediler, 3 milyar dolar bile harcamadılar. Suriyeli çocukların nasıl dilendiklerini de biliyoruz. Bu dramı yaratan savaş değil mi? Niye alınıyorsunuz? ‘Yaşatmaya ant içmiş mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın birincil görevi olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz’. Doğru. Aklı başında hangi insan hayatı savunmaz. Bunlar da bunu söylüyorlar. ‘Savaşla baş etmenin yolu adil, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmak’. Özgürlükten ve barışçıl dünya yaratmaktan kim rahatsız olabilir. ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ demişler. Sen misin bunu diyen. Gözaltına alındılar. Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. ‘Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse görmesin’ diye. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Bütün dünyanın ilgisini farklı bir noktaya çektik. Doktorların üzerine gidiyorlar. Asker bile dağda, terör örgütü mensubunu yaralı yakaladığında, alıyor hastaneye götürülüyor. Bu ordunun saygınlığı açısından çok ama çok önemlidir. Siz, doktorun düşüncesini açıklamasına tahammül edemiyorsunuz, bu doğru değil. Umarım hükümet bütün bunlardan ders çıkarmış olur.”

Erdoğan hedef gösterdi, Soylu ve başsavcılık harekete geçti

TTB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin ‘savaş bir halk sorunudur’ tanımlaması yapmıştı. Açıklamada Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TTB’yi hedefe koymuştu. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimiz” diyerek TTB yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti. Ankara Başsavcılığı da ‘terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Haklarında soruşturma başlatılan 11 TTB üyesinden sekizi, bu sabah yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.