TTB: Bakanlık ‘corona’ verilerini gizliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 verilerini gizlediğini, halkı paniğe sevk ettiğini ve mücadeleyi sadece halka bıraktığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’na konuşan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın ‘temaslılara teste kota’ koyduğunu iddia etti.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarında bazı kentlerde artış yaşandığı ve gerekirse tedbir alınması gerekebileceğini söylerken, Sağlık Bakanlığı’nın, il müdürlükleri aracılığıyla hastanelere, yatış gerektirmeyen pozitif vakaların evlere gönderilmesi, tedavinin evde sürdürülmesi talimatı verdiği iddia edildi.

Adıyaman, iddialar ve vaka sayılarındaki artış için şunları söyledi: “Hasta geliyor, o hastayla temaslı olanlar da biliniyor ama test yapılmıyor. Hiç test yapılmazsa hasta sayısı sıfır olur zaten. Her gün binin altında vaka açıklıyorsunuz ama yoğun bakımda yatan hasta oranı yüzde 10. Dünyada bu ortalama yüzde 1. Bölgede ise yüzde 15.”

Hastaların eve gönderildiğini, çünkü bazı kentlerde hastanelerde yer kalmadığını söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti: “İnsanın aklına geliyor. Bu oranlar ortaya çıkmasın diye bu testler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı halkı paniğe sevk ediyor. Şimdi evlere yolluyorsunuz ama evlerden çıkıp çıkmadığını bilmiyorsunuz ki.”

Reklam

TTB Başkanı Adıyaman, bunun ikinci dalga olmadığını, birinci dalganın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Başta Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere yoğun bakımlar gerçekten dolmuş durumda. Sadece Türkiye değil, dünyada da yeniden artmaya başladı. Ankara’da yoğun bakım yataklarında ciddi sıkıntı var artık. Güneydoğu’da, Doğu’da hasta sayısında ileri derecede artış var. Muhtemelen Türkiye’nin sağlık kapasitesi bölgelerde bunu kaldıramayacak duruma gelebilir. Bundan korkuyoruz. Başından beri söylüyoruz, hem bireysel hem kamusal tedbir alınmalıdır. Siz sadece bireylere bırakırsanız olmaz. Şimdi Sağlık Bakanı da kurallara uyulmazsa yeni tedbir gelebileceğini söylüyor.”

‘Kapasite yetmeyecek’

Adıyaman, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Fiziksel mesafenin önemini baştan beri söylüyoruz, o şartları ortadan kaldırmazsanız fiziksel mesafe korunamaz. Kapalı yerlerde yemek yenilmesi, toplumsal aktiviteler, toplu ibadetler, düğünler mesela. Büyük örnek olduğu için söylüyorum, 350 bin kişi Ayasofya’nın açılışında vardı. Sadece bu değil tabi ki toplumsal hareketliliğin genel olarak azaltılması lazım. Yoksa korkuyoruz ki birçok ilde sağlık sisteminin kapasitesi yetmeyecek.