TTB: Bakanlığın 10 kente ilişkin verdiği sayılar tartışmalı, hata açıklansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de henüz salgının ilk dalgası kontrol altına alınmamışken başlatılan erken yeniden açılmanın sonuçlarının alarm verdiğini belirtti. Konsey ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü basın toplantısında verdiği sayılara dair açıklama talep etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Koca’nın dün düzenlediği basın toplantısında paylaştığı verileri değerlendiren TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla Covid-19 pandemisi ile ilgili epidemiyolojik verileri açıklamaktan kaçındığını belirtti.

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Türkiye’de doğrulanmış olgu sayılarındaki artışın alarm verdiği ifade edilen açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın elindeki verileri açıklaması halinde illere göre hastalanma ve ölüm hızlarının hesaplanması, karşılaştırılması ve daha etkili önlemler alınması mümkün olabilecektir” denildi.

TTB ayrıca pandemiyle mücadelenin bireylerin sorumluluğunu aşan bir kamusal irade ve duyarlılık gerektirdiğine dikkat çekti.

10 kente dair son dönem vaka ortalamalarının açıklandığı basın toplantısıyla ilgili TTB şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Türkiye’de 18 Mayıs-17 Haziran 2020 tarihleri arasındaki son bir ayda Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen toplam doğrulanmış olgu sayısı 33 bin 292’dir ve gün başına ortalama 1074 doğrulanmış olgu düşmektedir. Sayın bakanın dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ‘son bir ayda günlük ortalama vaka sayısı’ olarak 10 kente ilişkin verdiği günlük olgu sayıları toplandığında günlük ortalama olgu sayısının 1099 olması anlaşılamamıştır. Bu sayı bakanlığın her gün açıkladığı olgu sayılarının ortalamasından yüksek olduğu gibi, yalnızca 10 ile ait olması, geriye kalan 71 ildeki olgu sayıları açısından da bir tartışmayı gündeme taşımaktadır. Bakanlığın bu konudaki hatayı açıklaması beklenmektedir.

Sayın Bakan’ın açıklamasından bu 10 ilde son bir haftada günlük ortalama olgu sayısının 1193 olduğu ve günlük olgu sayısında Türkiye ortalamasının (1384 olgu) yüzde 86.20’sini oluşturduğu, 13 günde ise günlük ortalama olgu sayısının 1293’e yükseldiği ve günlük olgu sayısında Türkiye ortalamasının (1496 olgu) yüzde 86.43’ünü oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Sayın bakanın geriye kalan 71 il hakkında da açıklama yapması, kafalardaki soru işaretlerini gidermesi bakımından önem taşımaktadır.

Bakanın yaptığı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Ankara ve İstanbul’da günlük olgu sayılarında son bir aya kıyasla azalma gözlenirken, diğer bütün illerde artış gözlenmiştir. Son gün son bir aya göre Diyarbakır’da yüzde 72.41 ve Konya’da yüzde 143.90 artış gözlenmiştir.

Sınırlı verilerle yapılan değerlendirmeler bile ülkemizde başta İstanbul olmak üzere illerde pandeminin etkisi ve yükü açısından farklılıklar olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Bu farklılıklara yol açan etmenlerin ivedi olarak ayrıntılı analiz edilmesi ve ortadan kaldırılması için çaba harcanması halk sağlığı açısından bir zorunluluktur.”