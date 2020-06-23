TTB, asistan hekimler için nöbet sonrası izin talep ediyor

Türk Tabipler Birliği (TTB) asistan hekimlerin 36 saat aralıksız nöbette çalıştığını belirterek, nöbet sonrası izin talep etti.

Fotoğraf: Reuters

TBB, bu talebini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.

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Asistan hekimlerin 36 saat aralıksız çalışmaya zorlandıklarını belirten TTB, “36 saat hiç uyumamış bir pilotun uçağına binmek ister miydiniz” ve “36 saat hiç uyumamış bir hekimin sizi ameliyat etmesini ister miydiniz” soruları sorarak farkındalık yaratmaya çalıştı.

Asistan hekimlerin ne kendi ne de hastaların sağlığını tehlikeye atmak istediğini ifade eden TTB, “Sağlığımız için gayri insani çalışmaya dur de” sözleriyle kamuoyunu bu sorunu çözmeye davet etti.