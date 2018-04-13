TTB, aşı reddine karşı uyardı: Salgınlar başlayabilir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde gündeme gelen ‘aşı reddi’ne karşı ‘Aşı Candır’ adlı bir kampanya başlattı. TTB’den yapılan açıklamada, “Ben çocuğumu aşı yaptırmayacağım” diyen aileler nedeniyle salgınların başlayabileceği savunuldu.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Diren Yurtsever’in haberine göre Sağlık Bakanlığı, aşıyı reddeden ailelerin sayısının 2011’de 183’ken, 2018’de bu sayının 23 bine ulaştığını açıkladı. Bu sayı ise yalnızca resmi olarak kayıtlı olan ailelerle sınırlı ve gerçekte aşı yaptırılmayan çocukların sayısıysa tam olarak bilinmiyor.

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Aşı reddinin vardığı boyut ve sonuçlarına dair değerlendirmede bulunan TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Filiz Ünal, hükümetin reform adı altında neo-liberal ve gerici-dinci politikaları hayata geçirdiğini söyledi.

Ünal şöyle konuştu: “Kar edebilecekleri politikalar genellikle popülist politikalar. Aşı, popülist politikalara girmiyor. Bu nedenle AKP hükümeti aşı reddinde iki kötü sonuca ulaştı. Birincisi, dinci gericilikle birlikte aşı reddinin artmış olması. İkincisi, ‘Ben sadece bana başvuran kişilere hizmet veririm’ demesi. Yani ‘Bana başvurmuyorsa’ diyor, ‘Başvuramıyorsa’ demiyor. Çünkü neo-liberal politikaların özü budur. Daha az hizmet edeceksiniz, daha çok kar edeceksiniz.”

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‘Suriyelilerle sayı artıyor’

Aşıyı reddeden ailelerin sayılarında. son yıllarda yaşanan artışa dikkat çeken Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Suriyeli göçmenleri biz hiç bu sayının içine koymadık. Aslında 23 bin değildir aşı reddi. 23 bin aile hekimlerine başvuran, kayıtlı olan aşıyı reddeden ailelerin sayısıdır. Aşı olmayan, olamayan çocukların sayısı değildir. Suriyeli çocukların kaçının aşılandığını bilmiyoruz. Kaçıncı keredir kampanya yapıyorlar, kampanya sonuçlarını paylaşmıyorlar. Sur’dan farklı illere giden çocukların aşıları yapılamadı. Çünkü Aile Sağlığı Merkezleri’ne verem aşısını sayıyla veriyorlar.”

Ünal konuşmasının devamında şunları söyledi: “Dinci-gerici politikalar nedeniyle ‘Ben çocuğuma aşı yaptırmayacağım’ diyen ailelerin sonuçları var. Bu artık vahim düzeye geldi. Biz artık bir salgın bekleyebiliriz. Salgını, bu sayı 50 bine ulaştığında bekliyoruz. Türkiye’nin nüfusunu böldüğümüzde aşılar çok nettir. 50 bine ulaşmamıza ne kadar kalmış, 20 bin. Suriyeli çocukların ve mevsimlik tarım işçilerin ülke içi göçlerin 23 bin olmadığını söyleyebilir miyiz? Bu nedenle de bakanlığı uyarıyoruz.”