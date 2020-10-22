TTB: 150 bin kişi evde tedavi görüyor, 461 bin kişi izolasyonda

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yurt çapında 150 bin kişinin evde Covid-19 tedavisi gördüğünü, 461 bin kişinin de izole edildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

TTB, 7-14 Ekim tarihlerinde 75 kentteki 835 aile hekimine ulaşarak izlem listelerindeki PCR pozitif ve temaslı hasta sayısını sordu. Gelen yanıtlara göre hazırlanan ‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi’ bugün kamuoyuna duyuruldu.

Reklam

Raporda, anketi yanıtlayan aile hekimlerinin izlem listesinde ortalama 6.5 PCR+ hasta bulunduğu belirtildi. TTB, bu ortalamayı ve izlem süresinin 10 gün olmasından yola çıkarak listeye her gün ortalama 14 bin 373 yeni hastanın eklendiğini belirtti. Türkiye’de 22 bin aile hekimi var.

Raporda, evde tedavi alan hasta sayısı da yaklaşık 150 bin olarak açıklandı. Bu sayıya hastanelerde tedavi görevlerin sayısı eklenmedi.

TTB, eylül ayına kıyas yaparak şunları kaydetti: “Eylül ayında bu sayı ortalama 8.49 ve toplam günlük 13 bin 341 olarak belirlenmiştir. Ortalama sayısındaki azalma izlem sürelerindeki değişiklikten kaynaklanmaktadır.”

Reklam

461 bin kişi izole

Raporda, aile hekimlerinin izlem listesinde temaslı hasta sayısı ortalaması 20.1 olarak yer aldı. TTB, Türkiye genelinde 461 bin kişinin evde izolasyonda olduğunu kaydetti. Eylülde ortalamanın 26.2, kişi sayısınınsa toplam 600 bin olduğu öne sürüldü.

Raporda şöyle dendi: “Sayılardaki azalma BT (tomografi) pozitif hastaların filyasyon listesinden çıkması ya da PCR + hastalarda bulaşma yollarının değişmesi (işyeri yerine aile içi bulaşma, BT pozitif hastaların filyasyona dahil edilmemesi gibi) ile temaslı kişi sayısının azalmasına bağlı olabilir.”