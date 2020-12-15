TTB: 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.
TTB’nin paylaşımlarında, bugün itibari ile dokuz sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilirken, isimler tek tek paylaşılıp ailelere baş sağlığı dilendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Aralık itibari ile 130 bin sağlık çalışanına ‘corona’ virüsü bulaştığını, 225’inin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
TTB’nin web sayfası üzerinden, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının bilgilerine ulaşılabilmekte.