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Yaramazlara biraz batar!

TTB: 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, 14-15 Aralık tarihleri arasında 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

TTB’nin paylaşımlarında, bugün itibari ile dokuz sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilirken, isimler tek tek paylaşılıp ailelere baş sağlığı dilendi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Aralık itibari ile 130 bin sağlık çalışanına ‘corona’ virüsü bulaştığını, 225’inin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TTB’nin web sayfası üzerinden, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının bilgilerine ulaşılabilmekte.

Koca: 225 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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