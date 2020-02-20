TSYD, dört başkanlı oturum yapılacağını duyurdu: Ağaoğlu reddetti, Koç şık bulmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), önümüzdeki hafta çarşamba günü (26 Şubat), saat 11:00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Trabzonspor ise açık oturuma katılmayacağını ilan etti. Fenerbahçe, tarihin kendilerine sorulmadan belirlenmesini ‘şık’ bulmadıklarını belirtirken, Beşiktaş cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

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“Canlı yayın için biz hazırız, Mustafa Cengiz de hazır olduğunu söylüyor. Burada topu size atayım, siz bize gelin, biz hazırız, Sayın Mustafa Cengiz de hazır. Dört başkanın olmasına da gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, belki iki, belki üç olur. Bunu yapmak kolay olmaz ama sizler inisiyatif alırsanız olur.”

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açık oturuma katılacağını açıkladı: “Er meydanından kaçılmaz, zevkle gelirim ama diğer kulüp başkanları uygun mu? Alternatif saatler vermek lazım. Saat ve tarih uygun olsun yeter. Sayın valimiz telefon etti. Ben kabul ettim. Dört büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı bir araya geleceğiz. Ben hemen ‘Evet’ dedim, ben kaçmam. Umarım onlar da kabul eder.”

Trabzonspor ise, futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirterek, oturuma katılmayacağını açıkladı.

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Oturumun tarafsız bir ortamda olacağını belirtilirken moderatörlüğünü TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in yapacağı ve bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı yazılı açıklama ve Galatasaray Kulübü’nün Başkanı Mustafa Cengiz’in basın toplantısında değinmesinin ardından Fenerbahçe de TSYD’nin açık oturum duyurusuna tepki gösterdi.

Sarı-Lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11:00’de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır. TSYD’den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır. Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz.”