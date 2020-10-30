Tsunamide boğularak ölen yaşlı kadın, yürüme güçlüğü nedeniyle kaçamamış

İzmir’de depremin ardından tsunamide boğularak hayatını kaybeden kişinin adının Fatma Erçetin olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Seferihisar ilçesi açıklarında bugün meydan gelen depremin ardından tsunami yaşanmıştı.

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DHA’nın haberine göre 86 yaşındaki Fatma Erçetin ve çocukları, depremden sonra sokağa çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti.

Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan yaşlı kadın, cesedinin savcı tarafından incelenmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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‘İyi yürüyemediği için sudan kaçamadı’

Erçetin’in torunu Yaşar Erçetin şunları söyledi: “Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı.”