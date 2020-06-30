TSPB: Türkiye alt endekse düşürülürse piyasadan 3.5 milyar dolar çıkabilir

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği yönünde açıklama yapan MSCI’ın bu yönde alacağı bir kararın, pasif fonlar kanalıyla Türkiye’den 3.5 milyar dolarlık çıkışa neden olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Son dönemde Türk hisse senedi piyasasındaki yabancı yatırımcı sayısındaki azalmaya işaret eden Keler, doğru adımlar atılması halinde değerlemelerin ucuz olduğu ortamda yabancı yatırımcının yeniden geleceğini belirterek, konjonktür imkan verdiğinde açığa satış yasağının kaldırılmasının yatırımcı çekme açısından olumlu olacağını belirtti.

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Hisse senetleri piyasasına ilişkin Ekim 2019 ve geçen şubat ayında açığa satış ve hisse senedi ödünç vermeye ilişkin yasaklar içeren düzenlemelere gidilmişti.

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI geçen hafta, hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği ve bir alt endekse düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısında soruları yanıtlayan Keler şunları söyledi: “Dünyada belirli yatırım fonları, bunlara ağırlıkla pasif fonlar diyoruz, sadece bu endekslerin içindeki ağırlığa göre yatırım yapıyor. MSCI önemli bir endeks özellikle pasif fonların takip ettiği bir endeks. Son yıllarda Türkiye’nin MSCI içindeki ağırlığının çeşitli nedenlerle azaldığını görüyoruz.

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MSCI’ın son dönemdeki açıklaması önemli bir açıklama. Pasif fonların şu anda yaklaşık olarak 3.5 milyar dolar bir yatırımı söz konusu. Bu yatırımın çıkmasını sağlayabilir. Bu hemen olacak bir açıklama değil. Ama önemli, yakından takip edilmesi gereken bir açıklama. MSCI endeksinde gelişmekte olan piyasalar endeksinde olmak önemli. Çünkü bunun sonucunda birçok yabancı yatırımcı çekebiliyorsunuz, büyük halka arzlar yapabiliyorsunuz. Ve o halka arzlarla daha çok yatırımcı çekebiliyorsunuz.”

‘Açığa satış yasağı kalkmalı’

Hisse senetleri piyasasındaki açığa satışın yasağının da yatırımcı algısı ve yatırım kararında etkili olduğunu belirten Keler, “Biz açığa satışa imkan verilen piyasalarda piyasa dinamiğinin daha iyi işleyebileceğini, ödünç piyasasının çalışabileceğini ve etkin fiyatlama mekanizmasının daha iyi işleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Keler şöyle devam etti: “Dolayısıyla piyasa konjonktürü ve ortam oluştuğunda açığa satış yasağının kalkması ve açığa satış imkanı verilmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum. Ödünç piyasası ile ilgili çalışmalar var Borsa İstanbul’da. Ödünç piyasası ile ilgili çalışmaların da gelişmesiyle beraber bu alanlarda da olumlu gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum.”

‘Değerlemeler ucuz’

Yabancı yatırımcıların pay piyasasındaki ağırlığının son dönemde yüzde 65’lerden yüzde 52’ye kadar gerilediğine işaret eden Keler, doğru adımlar atılırsa değerlemelerin ucuz olduğu bir ortamda yabancı yatırımcının tekrar geleceğini söyledi.

Keler şöyle konuştu: “Tüm dünyada faizlerin sıfıra yaklaştığı bir ortamda hisse senetleri piyasasına çok yoğun ilgi oldu, özellikle gelişmiş ülkelerde. Türkiye değerleme olarak ucuz kaldı. Tüm dünyadaki gelişmekte olan ülkelere göre, fiyat/kazanç çarpanlarına ve son beş yıldaki kendi ülke ortalamamıza göre ucuz kaldı. Bu ucuz kalan piyasadan da yararlanmak isteyen yatırımcılar olduğunu gözlemliyoruz. Bunun kalıcı olmasını sağlamak için de adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum.”