‘TSK’yı suçlamak badire çıkarır’ diyen Bahçeli: Akar, tartışmadan uzak tutulmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘FETÖ’yle mücadele tartışmalarından uzak tutulmasını istedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Bahçeli, ‘FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasının ‘ayrı bir konu’ olduğunu belirterek, “Genelkurmay Başkanı’nın, istihbarat zafiyeti ve FETÖ’yle mücadele tartışmalarına dâhil edilmesini doğru bulmuyorum. Terörle mücadelede önemli işler başaran, çökertilmeye uğraşılan orduyu bir arada tutmaya çalışan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar, bu tartışmalardan uzak tutulmalı. Nazik bir dönemden geçerken kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.

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‘TSK’nın suçlanmaması lazım’

Bahçeli, şöyle devam etti: “2 bin yıllık maziye sahip Türk ordusunun, Türk milletinin vicdanında mukim saygınlığı günlük polemik konusu yapılmamalı. TSK’nın zincire vurulması, suçlanması, tırpanlanması sonuçları önümüzdeki süreçte görülecek badirelere davetiye çıkarır.”

MİT’teki ‘FETÖ’ unsurlarının ve sıkça darbe girişimine ilişkin sıkça dile getirilen istihbarat zafiyetinin ortaya çıkarılması için MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a işaret eden Bahçeli, “Ancak devletin hayati istihbarat reflekslerinin zayıflatılmasına ve yıpratılmasına yol açabileceği için MİT Müsteşarı’nın bu sorumluluğunun ulu orta tartışılmasını da doğru bulmam” diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu, FETÖ konusunda ilkesiz davranıyor’

CHP’nin ‘Yenikapı ruhu’nu yitirdiğini ve şu anda siyaset değişikliğine giderek büyük bir yanlışın içinde olduğunu savunan Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ilkesizlikle itham etti: “FETÖ’nün dolaylı sözcülüğünü yaparak elemanlarını mağdur, FETÖ ile mücadele edenleri ise sorumlu ve suçlu mevkiine taşıma çabasına girdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrıyla asıl suçluların aklanmasına giden yolu açmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Görüldüğü gibi CHP Lideri, FETÖ konusunda tutarsız ve ilkesiz davranıyor. İstanbul Maltepe’deki konuşması, verdiği mesajlar, sokağa çağrı oldukça sorunlu, oldukça düşündürücü.”