TSK’ya yönelik ankesör soruşturması sürüyor: 25 kişiye ‘FETÖ’ tutuklaması

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve örgütün ‘sivil imam‘larının da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul başsavcılığının, ‘FETÖ‘nün TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları neticesinde gözaltına alınan 45 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

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Şüphelilerden sekizi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırken üçü de delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Savcılık, diğer 33 şüpheliyi ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Dokuz kişi hakkında yakalama kararı

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme, beş şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanması gerekçesiyle ve üç şüphelinin ise delil durumunu dikkate alarak adli kontrol kararıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan dokuz şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İkisi ‘sivil imam’ 54 şüpheli hakkında 26 Kasım’da gözaltı kararı verilmiş ve eş zamanlı olarak 17 ilde operasyon düzenlenmişti.

Şüphelilerden ikisinin emekli albay, birinin muvazzaf yarbay, ikisinin meslekten ihraç binbaşı, dokuzunun üsteğmen (beş muvazzaf, dört ihraç), dördünün meslekten ihraç teğmen, 30’unun astsubay (25 muvazzaf, üç ihraç, iki emekli), dördünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyordu. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.